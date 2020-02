Bekende taverne Elzenhof al dagenlang gesloten Kristof De Cnodder

09 februari 2020

18u59 0 Lier De bekende taverne Elzenhof op de Grote Markt in Lier is al ongeveer een week gesloten. Het is niet duidelijk of en wanneer de zaak heropent, want bij het Elzenhof is vreemd genoeg al dagenlang helemaal niemand bereikbaar.

‘Wegens ziekte zijn we tijdelijk gesloten. Het is momenteel niet mogelijk een reservatie of een afspraak te maken.’ Deze boodschap stond de voorbije dagen te lezen op de website van taverne Elzenhof. Omdat het Elzenhof een vaste waarde is in het centrum van Lier en omdat verschillende klanten de uitbaters vruchteloos probeerden te contacteren, wordt er in de Pallieterstad druk gespeculeerd over de toekomst van het etablissement. Ook HLN probeerde contact te maken, maar meerdere oproepen via telefoon, e-mail en Facebook bleven onbeantwoord.

De huidige uitbaters runnen het Elzenhof sinds het voorjaar van 2018. Ooit behoorde de brasserie nog toe aan Betty ‘Big Brother’ Owczarek en haar toenmalige man Bart Scheers, maar dat is alweer tien jaar geleden. Tot slot nog dit: taartenbakkerij Peggy’s Bakery – een zusterbedrijf van het Elzenhof in de Lisperstraat – is momenteel eveneens dicht ‘wegens ziekte’.