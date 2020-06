Beiaardconcertreeks Bronzen Woensdagen gaat van start op 1 juli Kristof De Cnodder

25 juni 2020

09u33 0 Lier Op 1 juli gaat in Lier de zomerse beiaardconcertreeks Bronzen Woensdagen van start. In juli en augustus zal er elke woensdag tussen 20 en 21 uur beiaardmuziek weerklinken uit de toren van de Sint-Gummaruskerk.

Stadsbeiaardier Koen Van Assche zal deze zomer een paar keer de revue passeren, maar hij nodigt ook verschillende collega’s uit. Wie dat wil, kan in de tuin van stadsbibliotheek de Fé komen luisteren (uiteraard mits het in acht nemen van de bekende coronamaatregelen). Plaatsen in de luistertuin (ingang langs de Deensestraat) dienen wel vooraf gereserveerd te worden. Dat kan door een mail te sturen naar hilde.michi@gmail.com. De concerten worden ook telkens live gestreamd via www.facebook.com/beiaardlier. Het volledige programma van de Bronzen Woensdagen is terug te vinden op www.beiaardlier.be/agenda.