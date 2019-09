Begrafenisondernemer Van den Bogaert heeft nieuw rouwcentrum: “We moesten sowieso op zoek naar ander mortuarium” Kristof De Cnodder

30 september 2019

18u02 0 Lier Begrafenisondernemer Van den Bogaert & Joras uit Lier heeft sinds kort een gloednieuw rouwcentrum aan de Antwerpsesteenweg 264a. “Vroeger waren onze activiteiten gespreid over enkele sites, maar nu is alles meer gecentraliseerd”, zeggen vader Hans en zoon Thomas Van den Bogaert.

Begrafenissen Van den Bogaert & Joras is een familiebedrijf dat in 1955 werd gesticht door Jos Van den Bogaert, vader van huidig zaakvoerder Hans. Recent stapte de firma een andere wereld binnen, want in de zomer verhuisde men naar een nagelnieuw rouwcentrum.

“Tot voor kort waren we op een paar verschillende sites actief”, leggen Hans en Thomas Van den Bogaert uit. “Een eigen mortuarium hadden we niet. Daarvoor werkten we samen met het Lierse Heilig-Hartziekenhuis. Verder hadden we een magazijn aan de Antwerpsesteenweg en een eigen drukkerij voor rouwbrieven in de Mallekotstraat. Nu werden al die diensten samen gebracht in een nieuwbouw, op de site waar ons magazijn was. Enkel op de Lispersteenweg houden we nog een aparte winkel over. Vanzelfsprekend betekent dit veel minder heen-en-weer gerij. Voor ons is dat natuurlijk veel handiger.”

“De directe aanzet voor de bouwwerken werd twee jaar geleden gegeven door de directie van het Heilig-Hartziekenhuis”, gaan vader en zoon Van den Bogaert verder. “Toen kregen we de melding dat men in het ziekenhuis de mortuariumfunctie wou afbouwen. Voor ons werd het dus hoog tijd om een alternatief te zoeken. Daarop besloten we in één keer de zaken grondig aan te pakken. Zo komt het dat we nu in een multifunctionele nieuwbouw zitten.”

We beschikken hier over een gekoelde kamer om de lichamen van de overledenen te bewaren, twee groetruimtes, een lokaal waar we nabestaanden kunnen ontvangen, een keukentje,

een technisch lokaal en een ruim kantoor Hans en Thomas Van den Bogaert

Het rouwcentrum – dat werd gebouwd door de lokale aannemer Dhulst’ – is een modern complex met veel lichtinval. “We beschikken hier over een gekoelde kamer om de lichamen van de overledenen te bewaren, twee groetruimtes, een lokaal waar we nabestaanden kunnen ontvangen, een keukentje, een technisch lokaal en een ruim kantoor”, sommen Hans en Thomas Van den Bogaert op. “Buiten is er ook een stuk privé-parking voor bezoekers.”

Een afscheidsaula werd er niet voorzien. “Aan de stedelijke begraafplaats Kloosterheide is een goed uitgeruste en ruime aula. Eigenlijk kan je dat niet overtreffen, want je hebt daar alles wat je moet hebben voor een uitvaart én je zit er vlak bij het kerkhof”, vertellen de Van den Bogaerts. “Om die reden besloten we niet te investeren in een eigen aula.”

Meer info via www.begrafenissenvandenbogaert.be