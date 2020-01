Begrafenisondernemer Bosmans neemt concullega Van den Broeck over: “Zelfde menselijke aanpak” Kristof De Cnodder

01 januari 2020

13u02 0 Lier Begrafenisondernemer Bosmans – die al vestigingen had in Lier en Berlaar - heeft zijn concullega Van den Broeck uit Berlaar-Heikant overgenomen. Het rouwcentrum aan de Melkouwensteenweg zal voortaan niet meer worden gebruikt.

Begrafenissen Van den Broeck werd een twintigtal jaar geleden gesticht door Staf Van den Broeck en diens vrouw Francine Nijs. Nadat oprichter Staf in 2011 plots overleed, zetten dochter Inge en schoonzoon Kris het bedrijf nog een tijdlang verder. Recent besloten ze de zaak echter van de hand te doen. “Het was een moeilijke beslissing, maar we willen meer tijd vrijmaken voor ons gezin en gaan nu voor andere uitdagingen”, laten Inge en Kris weten. “In uitvaartverzorging Bosmans vonden we nu een geschikte overnemer. Bosmans hanteert de zelfde warme, menselijke en persoonlijke aanpak.”

De overnemer sluit het filiaal in Berlaar-Heikant. “We creëerden extra capaciteit en ruimte in Lier en Berlaar centrum, zodat we de activiteiten van Begrafenissen Van den Broeck naadloos kunnen verder zetten”, vertelt zaakvoerder Mario De Meutter. “Op beide locaties blijven we ook permanent investeren en vernieuwen. De website van Begrafenissen Van den Broeck blijft wel nog behouden. Ook de medewerkers maken de overstap. Jo Verwerft wordt ons aanspreekpunt voor heel Berlaar.”