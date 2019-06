Begijnhof ontvangt expo over begijnhoven Kristof De Cnodder

06 juni 2019

18u09 0

In galerij ’t Convent, in het Lierse begijnhof, loopt nog tot eind juni de rondreizende tentoonstelling ‘Begijnhoven, Eeuwenoud, Eigentijds’. Kunstenaar Stefaan Kerkhof toont er tientallen schilderijen met taferelen uit Belgische en Nederlandse begijnhoven.

Stefaan Kerkhof kwam ook in het Lier inspiratie opdoen. Zijn werk wordt dezer dagen uitgestald in ’t Convent, in de Margarethastraat. Dat is vlakbij de poort tussen de stadsvesten en het begijnhof. Kerkhofs zoon Alexander verdiepte zich in de hedendaagse invulling die de verschillende begijnhoven kregen. Ook zijn bevindingen krijgen de bezoekers van de expo mee. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tussen nu en 9 juni, tussen 12 en 16 juni en tussen 26 en 29 juni (steeds van 13 tot 17 uur).

Overigens vormt het Lierse begijnhof zondag ook het decor voor de vierde Begijnhofdag. De vzw d’Amandelboom, die de begijnhofbewoners groepeert, zorgt voor muziek en vertellingen in de gezellige straatjes van de door Unesco beschermde site. Er is ook een demonstratie kantklossen en kinderanimatie. De toegang is gratis. Het evenement start om 14 uur en eindigt om 18 uur.