Bedenkers ‘corona-art’ hangen de verfbus aan de haak: “Net geen honderd raamschilderingen gemaakt” Kristof De Cnodder

15 mei 2020

19u23 9 Lier Lierenaars Melni Sikorski en Yannick Van Ginneken mogen maandag hun tattoostudio Ink Avenue in Wilrijk heropenen. Dat betekent meteen ook dat ze stoppen met het maken van raamschilderingen in coronathema. Alles bij mekaar liet het creatieve koppel in twee maanden tijd 98 schilderwerken achter in het Lierse straatbeeld.

Kort nadat de tattoostudio’s omwille van de coronacrisis hun deuren moesten sluiten, maakten Melni en Yannick op een raam van hun woning op de Lispersteenweg een toffe tekening om iedereen te bedanken die zich inzette in de strijd tegen covid-19. Meteen werd het duo overspoeld met aanvragen van andere Lierenaars om bij hen iets gelijkaardigs te komen doen. ‘Corona-art’ was geboren.

Iedereen wuift

“We hebben ons twee maanden uitstekend geamuseerd met die raamschilderingen, want we kregen veel creatieve vrijheid en leerden heel wat toffe mensen kennen”, vertelt Melni. “Als we nu door Lier fietsen wuift iedereen naar ons (lacht). Het is ook tof dat we ons eigen werk doorheen heel de stad tegen komen. Uiteindelijk zijn we gestrand op 98 raamschilderingen. Net geen honderd dus, maar het is zo ook wel mooi geweest. Het is nu tijd om ons opnieuw op onze echte job te gaan concentreren.”

Vanaf maandag hebben Melni en Yannick groen licht om weer tatoeages te gaan zetten. “Het zal aanpassen worden, met al de voorzorgsmaatregelen die we in acht moeten nemen. Maar natuurlijk zijn we tevreden dat we mogen herbeginnen. We staan nu voor een paar drukke maanden, want we hebben heel wat werk in te halen. In principe gaan we op die manier een deel van de eerder verloren inkomsten kunnen goed maken”, besluit Melni.