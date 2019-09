Basisschool Stadspark sluit mobiliteitsweek af met ‘groene’ wandeling Kristof De Cnodder

20 september 2019

Het is de Week van de Mobiliteit en in basisschool Stadspark in Lier ging dat niet onopgemerkt voorbij. De voorbije dagen werkten de leerlingen rond het thema verkeer. Vrijdagnamiddag sloten ze de lesweek af met een gezamenlijke wandeling in de schoolomgeving. In één moeite vroegen de scholieren om meer aandacht voor het milieu en klimaat.

“We proberen onze leerlingen én hun ouders te motiveren om zo veel mogelijk te voet of per fiets naar school te komen. Dat is goed voor de gezondheid van de kinderen en voor het milieu”, zegt schooldirecteur Stef Donckers. “Tegelijk schenken we veel aandacht aan de verkeersveiligheid. Deze thema’s komen doorheen ons schooljaar regelmatig terug.”

Het jonge volkje amuseerde zich prima tijdens de wandeling. Twee klassen – één uit de kleuterschool en één uit de lagere school – kregen trouwens nog een extraatje. “De klassen waarvan de meeste kinderen te voet, per fiets of met het openbaar vervoer naar school kwamen, worden binnenkort beloond met een uitstapje naar de speeltuin”, besluit Stef Donckers.