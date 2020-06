Basisschool Klim Op organiseert drive-in om proclamatie coronaproof te maken Kristof De Cnodder

27 juni 2020

14u52 0 Lier In deze coronatijd is niets wat het was en dat geldt ook voor de proclamaties van de scholen. Bij basisschool Sint-Ursula Klim Op uit Lier had men een speciale manier bedacht om de diploma-uitreiking van het zesde leerjaar coronaproof te maken. Het afstudeermoment werd in een drive-in vorm gegoten.

“We hadden dit schooljaar in totaal zestig leerlingen in het zesde leerjaar”, zegt directeur Steven Vandevoort van Klim Op. “Die groep splitsen we op in zes kleinere groepjes. Zij kregen elk een aparte proclamatie. Samen met hun ouders werden de kinderen uitgenodigd in de parking-hangar van zwembad De Waterperels. Terwijl de leerlingen een slotshow opvoerden en hun diploma in ontvangst mochten nemen, konden de ouders toekijken vanuit hun auto. Zo bleef iedereen veilig in zijn eigen bubbel.”