Basisschool Het Molentje wuift directrice Kathy op gepaste wijze uit Kristof De Cnodder

30 juni 2020

13u36 0 Lier Het einde van het schooljaar betekent meteen ook het einde van de professionele carrière van schooldirectrice Kathy Alpaerts. Basisschool Het Molentje (een onderdeel van Atheneum Lier) wuifde de directrice op gepaste wijze uit.

De leerlingen en leerkrachten van Het Molentje (in de Eeuwfeestlaan) maakten er een coronaproof afscheidsfeestje van. “Kathy is er in geslaagd om van Het Molentje een erg warme school te maken, waar het welbevinden van elk kind voorop staat”, loofden de collega’s. “Ook zaken als gelijkwaardigheid, samenwerken, respect voor elkaar en leerplezier vond Kathy steeds heel belangrijk.”

Leerlingen en leerkrachten zongen een afscheidslied voor hun directrice, die meer dan vijftien jaar de school leidde en er voordien bijna tien jaar les gaf. Nadien mocht Kathy bloemen in ontvangst nemen van haar eigen kleinkinderen Victor, Etienne en Celeste. Vanaf volgend schooljaar zal Griet Roussau Kathy Alpaerts vervangen.

Ook wissel in Heilig Hartschool

Overigens viel er ook elders in de stad een directeurswissel te noteren. In de Heilig Hartschool in deelgemeente Koningshooikt neemt Peter Nauwelaerts vanaf 1 september de fakkel over van Kristin Vertenten. Deze laatste ging op zoek naar een nieuwe professionele uitdaging (in het hoger onderwijs). Peter Nauwelaerts was vroeger al schooldirecteur in Bonheiden en Duffel.