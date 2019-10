Basisschool Heilige Familie kan rekenen op Vlaams geld voor isolatie zolder Kristof De Cnodder

25 oktober 2019

17u24 0

Basisschool Heilige Familie uit Lier sleepte een Vlaamse subsidie van 102 025 euro in de wacht voor een project omtrent energiebesparing. Concreet zal het geld worden gebruikt om een zolderruimte te isoleren die wordt ingericht als polyvalente zaal.

De aan de Kesselsesteenweg gelegen basisschool Heilige Familie is in de zomervakantie begonnen met het omvormen van de zolderverdieping. “Het dak is intussen vernieuwd en geïsoleerd en momenteel is een aannemer een deel van de zolder nog aan het omvormen tot polyvalente ruimte”, legt schooldirectrice Nicole De Ridder uit.

Een deel van de verbouwing wordt bekostigd door het Vlaamse Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION). Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) bevestigde gisteren dat de Heilige Familie ‘in de prijzen’ valt. Weys kent in totaal 12,3 miljoen euro toe voor energiebesparende maatregelen in 123 scholen over heel Vlaanderen.