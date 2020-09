Bart De Roover is terug in Lier en wil bekerverrassing uitsluiten met Lyra-Lierse: “Ambities toon je op het veld” Kevin De Munter

04 september 2020

16u18 0 Lier Ruim twintig jaar na zijn vertrek bij het toenmalige Lierse SK maakte Bart De Roover in het tussenseizoen de overstap van Cappellen en koos voor een nieuwe uitdaging bij promovendus Lyra-Lierse. Thuiskomen?

“Niet helemaal, want met het oude Lyra had ik geen band”, aldus de 53-jarige Rijkevorselnaar. “Maar zowel onder de sponsors, in de bestuurskamer en ook bij de spelers zag ik heel wat bekende gezichten. Ik weet dus met wie ik werk en voel me heel vertrouwd met de filosofie van de club. De voorbije jaren ging het snel voor Lyra-Lierse en dus is het nu zaak om onszelf niet voorbij te lopen. Daarom temper ik de mogelijk hoge verwachtingen. We zullen geen twintig wedstrijden na mekaar ongeslagen blijven zoals vorig seizoen. Welke ambities er dan leven? Die spreek ik vooraf niet uit. Hoe ambitieus je bent, toon je als ploeg op het veld en als club ernaast. Natuurlijk is er al fantastisch gewerkt, maar tweede amateurklasse is niet te vergelijken met derde. Daarom wilde ik er met Kil, Vets en Swaegers ook jongens bij die de klappen van de zweep kennen op dit niveau.”

“Er lopen hier al wel spelers rond met ervaring in hogere reeksen, maar ze begonnen allemaal bij Lyra-Lierse in een lagere afdeling. Ook zij zullen dus vijftien à twintig procent meer moeten brengen. Het is nu niet het moment om achteruit te leunen. De voorbereiding was niet vanzelfsprekend. Eerst begonnen de trainingen, maar werden ze weer stopgezet. Waarna werd hervat in kleinere en dan weer grotere groepjes. Geen optimale omstandigheden, maar het was voor iedereen hetzelfde. We maken er het beste van en werken met maar één doel: klaar zijn voor de competitiestart.”

Oude bekende

Voor het zover is, moet Lyra-Lierse zondag wel nog de wei in voor een eerste bekeropdracht. Dan ontvangt het in de tweede ronde van de Croky Cup de Limburgse eersteprovincialer Torpedo Hasselt. Met op de bank als T2 bij de bezoekers Gert Claessens. De voormalige aanvaller van Club Brugge is een oude bekende van De Roover en Eric Van Meir, nu sportief adviseur bij de Pallieters. In de jaren ’90 bleek Claessens meer dan eens een gesel voor de voormalige Lierse-verdedigers. “Eric en ik zagen Torpedo Hasselt aan het werk in hun bekerduel met Alken vorige week”, gaat De Roover voort. “Toen kregen we niet de kans om met Gert te praten, maar zondag zal dat er wel even van komen. Het was in elk geval een intense wedstrijd, maar dat hoeft ook niet te verbazen.”

“Gert is er hulptrainer en ook in die rol legt hij ongetwijfeld zijn accenten waarbij de nadruk ligt op karakter en inzet tonen. Dat gegeven moet voor ons een extra stimulans zijn om deze partij zelf ook met de nodige scherpte en discipline aan te pakken. Elk jaar zijn er verrassingen in de beker van België en het is aan ons om ervoor te zorgen dat we daar niet bij zijn. Ik hecht ook wel enig belang aan de bekercompetitie, want zo’n wedstrijden met inzet vormen in vele opzichten de ideale voorbereiding op het echte werk.”