Bar ‘t Kafaat gaat cocktails aan huis leveren: “Zo houden we tijdens coronacrisis contact met onze klanten” Kristof De Cnodder

05 mei 2020

13u29 0 Lier Bar ’t Kafaat uit Lier gaat voortaan op vrijdag cocktails aan huis leveren. ’t Kafaat gaat daarvoor een samenwerking aan met drankleverancier Marula Gin en het Lierse restaurant Al Taglio, dat voor bijhorende hapjes zorgt.

Zeggen dat de horeca zwaar te lijden heeft onder de coronacrisis is een open deur intrappen. Ook Bar ’t Kafaat - gelegen in de Eikelstraat - heeft dezer dagen harde noten te kraken, maar uitbaters Sander De Swert en Kristof Van Humskerken zijn niet de mannen die bij de pakken blijven zitten. “Wij vinden het belangrijk dat je toch op één of andere manier bezig blijft”, vertellen de cafébazen. “Zo ontstond het idee om cocktails aan huis te gaan leveren. De verloren omzet van de jongste weken gaan we hier natuurlijk niet mee goed maken, maar op deze manier kunnen we ten minste in contact blijven met onze klanten.”

Concreet zal ’t Kafaat voortaan op vrijdag op voorhand bereide en vacuüm verpakte cocktails thuis bezorgen. Het enige wat de klant zelf moet voorzien zijn glazen en ijs. Voor drie cocktails betaalt u 23 euro. Voor 15 euro extra krijgt u er een bord ‘fingerfood’ van Al Taglio bij. “Mensen kunnen dus hun eigen cocktailparty organiseren, weliswaar in gezinsverband. Het is deze ‘blijf in uw kot periode’ vanzelfsprekend niet de bedoeling om een hoop vrienden uit te nodigen voor een feestje”, benadrukt Sander en Kristof.

Bestellen kan via www.marulagin.be/tkafaat.