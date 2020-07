Bakkerij Steenackers geeft na 42 jaar de fakkel door: ArtisAlan opent dit weekend de deuren Kristof De Cnodder

10 juli 2020

18u06 1 Lier Na een zoektocht van een dik jaar vonden Jean-Pierre Steenackers (63) en Linda Schippers (61) een overnemer voor hun bakkerij op de Antwerpsesteenweg in Lier. Antje Bamps (25) en Alan Jervis (32) gaan de zaak vanaf zaterdag 11 juli verderzetten, onder de naam ArtisAlan. “We lazen destijds in de krant dat de bakkerij te koop stond en uiteindelijk besloten we de sprong te wagen”, zeggen de nieuwe uitbaters.

Sinds 1978 runden Jean-Pierre Steenackers en Linda Schippers een (goed draaiende) bakkerij. Vorig jaar lieten ze echter blijken dat ze stilaan aan hun pensioen begonnen te denken. Van zodra er zich een geschikte overnemer meldde, zouden ze er mee stoppen. Die dag is nu daar. Antje Bamps en Alan Jervis treden in de voetsporen van Jean-Pierre en Linda.

“Ik zit al zestien jaar in de bakkerswereld”, opent Alan. “Ik heb altijd gewerkt in andere bakkerijen en nu kriebelde het om op eigen benen te staan. Op een gegeven moment lazen we in Het Laatste Nieuws dat Steenackers een overnemer zocht. Van het één kwam het ander. In de voorbije vier maanden draaide ik mee bij Jean-Pierre en Linda. Nu was het moment gekomen om de zaak zelf te gaan leiden.”

Verrassing

De winkelruimte kreeg in de voorbije dagen een likje verf, maar het bestaande concept en assortiment blijven wel grotendeels het zelfde. “Wat goed liep, moet je niet proberen te veranderen”, zegt Antje, die zelf de bakkerswinkel voor haar rekening gaat nemen. “De grootste wijziging wordt wellicht nog de naam. De bakkerij zal voortaan ArtisAlan heten: een knipoog naar de artisanale manier van werken van Alan. Hij is een echte vakman en hij gaat graag aan de slag met lokale en seizoensgebonden producten. Zelf heb ik nog geen ervaring in de sector, maar ik ben erg gedreven om er samen met Alan iets moois van te maken.”

Tijdens het openingsweekend (zowel op zaterdag als zondag) heeft ArtisAlan een kleine verrassing in petto voor de eerste tweehonderd klanten. De bakkerij gaat open om 6.30 uur.