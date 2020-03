Badkamerspecialist Steylaerts strikt Wouter Torfs als onafhankelijk bestuurder Kristof De Cnodder

09 maart 2020

09u25 0 Lier De NV Steylaerts, die badkamers en tegels verkoopt vanuit de Schollebeekstraat in Lier, ziet een grote naam toetreden tot de raad van bestuur. Wouters Torfs van de gelijknamige schoenwinkel komt als onafhankelijk bestuurder zijn expertise delen.

Lierenaar Wouter Torfs is CEO van Schoenen Torfs, een firma die al meermaals werd verkozen tot werkgever van het jaar. Steylaerts kon de bekende ondernemer nu overtuigen om mee aan boord te stappen. “Ik herken bij Steylaerts veel van de waarden en ambities die ook bij Schoenen Torfs centraal staan”, zegt de nieuwe bestuurder. “Daarom wil ik mijn steentje bijdragen aan de groei van het mooie familiebedrijf dat Steylaerts is.” “Wij waren op zoek naar iemand die zijn sporen heeft verdiend op vlak van marketing en HR en die ook een bijdrage kan leveren bij het uitstippelen van onze groeistrategie”, vult CEO Patrick Steylaerts aan. “Wij zijn vereerd dat Wouter Torfs inging op onze vraag.”

Steylaerts werd in 1961 opgericht in Berlaar. IN 2018 verhuisde men naar een gloednieuwe hoofdzetel in Lier. Verder heeft de Steylaerts groep showrooms in Temse en Wijnegem (daar onder de naam Azuleo). Ook douchegotenfabrikant Carrodrain behoort tot de groep. Dit jaar verwacht Steylaerts een omzet van ongeveer 35 miljoen euro.