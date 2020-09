Ayyoub Allach (Lierse) baalt na late nederlaag in Lommel: “Gouden punt laten ontglippen” Kristof De Cnodder

12 september 2020

22u07 1 Lier Lierse Kempenzonens eerste nederlaag van het seizoen (3-2 op Lommel) kwam keihard aan in het geel-zwarte kamp. Logisch, want in minuut 92 hadden de Pallieters nog een gelijkspel in handen. “Ik kan nog altijd niet geloven dat we een gouden punt zomaar lieten ontglippen”, blikt doelpuntenmaker Ayyoub Allach terug.

Promovendus Lierse trok vrijdagavond met vier op zes en een zak vol vertrouwen naar Lommel. Aan de Gestelsedijk leek de ploeg van trainer Tom Van Imschoot lang af te stevenen op puntengewin, tot kapitein Ben Santermans diep in blessuretijd een penalty veroorzaakte. Hendrickx scoorde van op de stip de Lommelse winning-goal, zodat Lierse toch met lege handen naar huis moest.

“Ik kan nog altijd niet geloven dat we niks hebben over gehouden aan onze trip naar Lommel”, zucht Ayyoub Allach (22). “We lieten echt een gouden punt liggen. Een gelijkspel was volgens mij terecht geweest. Wij lieten de bal vaak aan Lommel, maar hielden het achteraan best goed dicht. Bovendien konden we er een paar keer gevat uit komen. Doodzonde dat we helemaal op het einde alsnog de boot in gingen.”

Onderschat

Ondanks de tik die Lommel uitdeelde, blijft Lierses tussenbalans na drie speeldagen wel eerder positief. “We zijn maar in extremis gestegen naar 1B. Heel wat mensen dachten: ‘wat kan Lierse in die reeks gaan doen?’. De buitenwereld onderschatte ons. Maar geloof me: we hebben een erg degelijke ploeg. Dat hebben we nu toch al een paar keer laten zien”, stelt Ayyoub Allach. “Om te beginnen toont iedereen de juiste mentaliteit voor 1B. Omdat we onze kop er voor leggen, zijn we sowieso voor niemand een gemakkelijke tegenstander. Verder hebben we in aanvallend opzicht meer troeven dan vorig jaar. En dan is er nog onze nieuwe coach. Hij brengt het goed over. Tom Van Imschoot is rustig en tegelijk erg duidelijk.”

Van Imschoot geeft Allach het nodige vertrouwen, want de inwoner van Mechelen is sinds dit seizoen Lierses vaste strafschopnemer. Net als tegen RWDM scoorde Allach tegen Lommel van op elf meter. “Dat vertrouwen doet deugd. Ik train trouwens bijna dagelijks op strafschoppen. Na elke training trap ik er een stuk of vijf”, verklapt Allach. “Ook los van die penalty’s voel ik me prima in mijn sas. Voor het eerst in drie jaar maakte ik een volledige voorbereiding mee. Het maakt dat ik van in het begin van het seizoen meteen in de juiste flow geraakte.”