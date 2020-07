Axelle (21) zit in finale Miss Benelux Beauty: “Ook zonder ‘ideale’ maten kan je iets betekenen in modellenwereld” Kristof De Cnodder

13 juli 2020

16u33 0 Lier Op 14 november doet de Lierse Axelle Fleurbay (21) een gooi naar de titel van Miss Benelux Beauty. “Ik wil tonen dat je niet over ‘ideale’ maten moet beschikken om toch iets te betekenen in de wereld van de missverkiezingen”, zegt Axelle.

Miss Benelux Beauty is een nieuwe missverkiezing, die is gegroeid uit Miss Batjesprinses (met roots in Roeselare). Axelle Fleurbay – een studente Interieurarchitectuur uit Lier – is één van de dertien finalistes.

“In het verleden deed ik al mee aan een paar missverkiezingen. In 2017 werd ik zelfs verkozen tot Miss Gent. Nadien focuste ik me enkele jaren volop op mijn studies, maar nu begon het toch weer te kriebelen”, vertelt Axelle. “Via een vriendin kwam ik bij Miss Benelux Beauty terecht. Normaal had de finale al op 28 juni plaats gevonden, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Nu komt er op 14 november een herkansing in zaal Trax in Roeselare.”

1 meter 60

Die dag zullen Axelle en de andere finalistes defileren, dansen en een uiteenzetting geven. “Het uiterlijk van een miss is één ding, maar je moet toch ook inhoud hebben. Met mijn persoonlijkheid ga ik het verschil proberen te maken”, aldus Axelle. “Ik heb geen typische modellenmaten – met mijn 1 meter 60 ben ik eerder aan de kleine kant – maar dat houdt me niet tegen om mee te doen. Ik wil graag aantonen dat je ook zonder ‘ideale’ maten iets kan betekenen in de missenwereld.”