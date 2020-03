AWV neemt proefopstelling Antwerpsesteenweg onder de loep: oversteekplaats Duwijck en aanpassing chicanes op tekentafel Kristof De Cnodder

30 maart 2020

13u53 0 Lier De stad Lier en het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) hadden maandagochtend een videogesprek over de proefopstelling op de Antwerpsesteenweg (N10). AWV gaat binnen dit en twee weken enkele mogelijke bijsturingen op papier proberen te zetten.

“Eén van de punten die werden aangehaald was het ontbreken van een oversteekplaats voor fietsers en voetgangers nabij het kruispunt met de Duwijckstraat”, laat Liers schepen van Mobiliteit Bert Wollants (N-VA) weten. “Het is iets wat AWV zal bekijken. Verder overweegt men onder andere om de chicanes uit de proefopstelling te halen. Dat zou voor een vlottere doorstroming kunnen zorgen. De tekenaars van AWV gaan nu na wat er technisch haalbaar is.”

De proefopstelling op de Antwerpsesteenweg is sinds half november van kracht. Bedoeling is de gewestweg veiliger te maken en het verkeer vlotter te laten doorstromen, maar in de voorbije maanden oogstte de opstelling her en der kritiek. Op sommige plaatsen werden er intussen al aanpassingen doorgevoerd. Na een half jaar is er een definitieve evaluatie voorzien.