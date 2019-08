Auto gaat over de kop na aanrijding: man (24) lichtgewond TVDZM

12 augustus 2019

Een 24-jarige man is zondagnamiddag gewond geraakt bij verkeersongeval op de Antwerpsesteenweg. “De bestuurder was even afgeleid en botste tegen de achterkant van een geparkeerde wagen langs de rijbaan. De wagen ging aan het tollen en vervolgens over de kop”, vertelt politiewoordvoerster Magalie Derboven. De bestuurder geraakte op eigen kracht uit het voertuig. Hij raakte lichtgewond en werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis in Lier. De wagen van de 24-jarige is total loss en moest worden getakeld. Dat duurde ruim een half uurtje. Gedurende die tijd bleef de rijbaan afgesloten voor het verkeer.