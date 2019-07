Auteur Lydia Verbeeck (71) is overleden Kristof De Cnodder

10 juli 2019

In de Sint-Gummaruskerk in Lier vindt nu vrijdag (vanaf 10 uur) de uitvaart plaats van auteur/stadsgids Lydia Verbeeck. Verbeeck overleed enkele dagen geleden op 71-jarige leeftijd.

Lydia Verbeeck werd geboren in Aartselaar, maar ze woonde een groot deel van haar leven in Lier en was er lid van gidsenvereniging Argus. Beroepshalve was Verbeeck een tijdlang lerares, maar later kwam ze aan de kost als schrijfster van televisiescenario’s, kinder- en jeugdboeken en fictieverhalen voor volwassenen.

Omwille van haar verdiensten op cultureel vlak kreeg Lydia Verbeeck in maart van dit jaar nog een Lifetime Achievement Award van de stad Lier. De laureate was toen al ziek en moest met spijt in het hart verstek geven voor de uitreiking van die carrièreprijs.