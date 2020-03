Audiovisuele bedrijven verlichten hemel voor helden van de samenleving Wannes Vansina

22 maart 2020

20u49 0

Voor de helden van de samenleving! Verschillende bedrijven uit de audiovisuele sector – die harde klappen krijgt door het COVID-19 virus - hebben zondagavond de hemel gekleurd met stralen licht. Onder meer het Lierse Phlippo Productions nam deel aan #LightTheSky. Met spots vormde het bedrijf een hart dat in de wijde omtrek te zien was. “Ook wij proberen alle helden een hart onder de riem te steken!” Watts in Puurs kleurde eveneens de hemel. Het initiatief kwam van het Nederlandse Delighted. “Voor degene die keihard aan het werk zijn!”