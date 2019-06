Archeologisch onderzoek op Withof site is nog geen voorbode van start sociaal bouwproject Kristof De Cnodder

26 juni 2019

Op de Withof site in de Hooiktse Sander De Vosstraat loopt sinds kort een archeologisch onderzoek. Dat wil echter niet zeggen dat de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting (LMH) er al op korte termijn zal beginnen met de bouw van een nieuw sociaal woonproject.

LMH heeft al langer plannen om op domein Withof in Koningshooikt 26 sociale wooneenheden te bouwen. Sinds vorige week is een archeologisch team bezig met opgravingen op het stuk grond tussen de Sander De Vosstraat, de Haverlaan en de Mechelbaan. Deze graafwerken zijn echter nog niet meteen een voorbode van de effectieve bouwwerken. Het dossier Withof zit namelijk nog steeds bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het hoogste rechtsorgaan in dit soort kwesties. Enkele ongeruste omwonenden proberen het sociale project op deze manier alsnog te verhinderen.

“Intussen sleept de juridische procedure al een drietal jaar aan en het is niet in te schatten wanneer er een beslissing zal vallen”, zegt directeur Marc Vanden Eynde van LMH. “Op korte termijn zullen we dus sowieso niet kunnen beginnen te bouwen. Toch werd besloten om nu al het verplichte archeologische onderzoek af te handelen. De dag dat er groen licht zou komen van de Raad voor Vergunningsbetwistingen kunnen we dan meteen beginnen. Zo verliezen we op dat moment ten minste geen extra tijd.”

De verwachting is dat de archeologiestudie nog voor de bouwvakantie kan worden afgerond. Het onderzoek wordt betaald met Vlaamse toelages.