Archeologen doen “topvondst” uit Romeinse tijd aan Ringenhofweg Kristof De Cnodder Wannes Vansina

20 mei 2020

15u46 2 Lier Studiebureau Archeologie uit Tienen heeft een “archeologische topvondst” gedaan aan de Ringenhofweg in Lier. Op de site waar binnenkort woonproject Netheland zal verrijzen, haalden onderzoekers twee uitzonderlijk goed bewaarde Romeinse items naar boven: een rieten mandje en een houten emmer.

Een kleine maand hebben medewerkers van Studiebureau Archeologie zich mogen uitleven op een stuk grond tussen de Ringenhofweg, de Lierse ring en de Polder van Lier. De archeologen sloten hun onderzoek dinsdag met een goed gevoel af. “We stootten er op een Romeinse waterput. In de schacht vonden we een rieten mandje en een houten emmer”, vertelt archeologe Annelies De Raymaeker. “Het speciale was dat beide voorwerpen uitzonderlijk goed bewaard zijn gebleven. Dat komt omdat ze eigenlijk constant in een stabiele omgeving – een eerder natte ondergrond – hebben vertoefd.”

Opdrogen

“Nu komt het er op aan om beide zaken gecontroleerd en geleidelijk aan te laten opdrogen”, gaat Annelies De Raymaeker verder. “De beheerder van het archeologisch depot in Mechelen zal die taak op zich nemen.” Tot nader order zullen de twee vondsten ook in Mechelen worden bewaard. Eventueel kunnen ze later in een museum worden uitgestald.