Anneke van Frann verkozen tot vriendelijkste winkelier van Lier Kristof De Cnodder

02 maart 2020

09u26 0 Lier Anneke Meylemans van geschenken- en decoratiewinkel Frann, in de Lierse Berlarij, is in de prijzen gevallen. De onderneemster werd verkozen tot vriendelijkste winkelier van Lier.

Elk jaar gaan de mensen achter de website www.handelsgids.be in tal van steden en gemeentes op zoek naar de vriendelijkste handelaar. Klanten kunnen een beoordeling invullen en op basis daarvan berekent Handelsgids een eindscore. In Lier werd Anneke Meylemans in 2019 de laureaat van de wedstrijd. Steven Simons van Handelsgids en schepen van Lokale Economie Rik Verwaest (N-VA) kwamen de prijs overhandigen.

“Ik ben enorm blij met deze onderscheiding”, glimlacht de winnares, die ook kan rekenen op de hulp van haar man Frank. “Bij deze wil ik al mijn ‘supporters’ bedanken. Het is leuk om vast te stellen dat de mensen het winkelconcept waarderen en aangenaam vinden. Vriendelijk zijn kost me trouwens geen enkele moeite. Ik leg de klanten met veel plezier in de watten.”