Anneke Krols weer thuis na fietstocht over de Belgische landsgrens: “Hele leuke ervaring, op dipje in Ardennen na” Kristof De Cnodder

21 september 2020

13u57 0 Lier Moe, maar voldaan. Zo voelt Anneke Krols (37) zich nadat ze zopas de Belgische grens affietste ten voordele van de vzw UilenSpiegel. De sportieveling uit Lier deed veertien dagen over het 1.700 kilometer lange traject en zamelde al trappend 5.700 euro in. “De tocht was soms zwaar, maar ook heel leuk”, zegt Anneke.

Een jaar of twaalf geleden ontdekte Anneke Krols de fiets. Al fietsend kon de Lierse haar gedachten verzetten toen ze in een moeilijke periode zat. Onder de noemer ‘Trappen Tegen Grenzen’ fietste Anneke nu langs de Belgische landsgrens.

“Mijn ‘ronde rond België’ is heel goed verlopen”, blikt Anneke terug. “Enkel in de Ardennen kende ik een dipje. De opeengestapelde vermoeidheid, de hellingen en de zware bagage die ik meezeulde, eisten daar hun tol. Ik heb ginder dan maar een rustdag ingebouwd die eigenlijk niet was voorzien. Maar los daarvan liep het dus prima. Ik heb me ook echt geamuseerd. De tocht was eigenlijk een aaneenschakeling van kleine gelukjes. Vooral de onverwachte ontmoetingen met sympathisanten die ik voordien totaal niet kende, zullen me lang bijblijven.”

Mentale welzijn

Ook de geldinzameling die Anneke al fietsend organiseerde, bleek een succes. Zo werd er liefst 5.700 euro opgehaald voor de vzw UilenSpiegel, die zich inzet voor mensen met een psychosegevoeligheid. Zelf is Anneke trouwens betrokken bij de werking van UilenSpiegel. “Sporten is goed voor het mentale welzijn. Met het ingezamelde geld willen we sportieve projecten op poten zetten voor de mensen die bij UilenSpiegel over de vloer komen”, besluit Anneke.