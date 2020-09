Anneke fietst Belgische grens af voor vzw UilenSpiegel: “Dankzij de sport kwam ik enkele moeilijke periodes door” Kristof De Cnodder

03 september 2020

17u28 0 Lier De Lierse Anneke Krols (37) vertrekt zondag voor een veertiendaagse fietstocht langsheen de hele Belgische landsgrens (1.700 kilometer in totaal). Onder de noemer Trappen Tegen Grenzen zal ze intussen geld inzamelen voor de vzw UilenSpiegel, die bezig is met geestelijke gezondheid. “Sporten is trouwens sowieso goed voor het mentale welzijn”, benadrukt Anneke.

Ongeveer een jaar geleden vatte Anneke Krols het idee op om met haar gravelbike – een koersfiets voor alle terreinen – de hele grens af te fietsen. Aanstaande zondag begint ze effectief aan haar tocht op het Lierse Paradeplein, van waaruit ze in eerste instantie richting kust trekt.

“Ik fiets al twaalf jaar heel regelmatig”, vertelt Anneke. “Ik ben naar mijn werk in Mechelen beginnen trappen omdat ik te veel prikkels binnen kreeg als ik het openbaar vervoer nam. Gaandeweg ging ik ook in mijn vrije tijd veel fietsen. Ik voel me daar erg goed bij. Sporten verbetert nu eenmaal het mentale welzijn. In het verleden deed ik al mee aan enkele fietstochten voor het goede doel, zoals de Duizend Kilometer Voor Kom Op Tegen Kanker. Dat schenkt me altijd veel voldoening. Nu steek ik dus nog een tandje bij en zal ik rond België fietsen ten voordele van de vzw UilenSpiegel, die zich inzet voor mensen met een psychosegevoeligheid.”

Bekende supporters

Annekes goede doel is niet toevallig gekozen, want ze is al heel haar leven veel bezig met psychische gezondheid. “Ik ben een ervaringsdeskundige als het aan komt op sociale angst en stemmingswisselingen”, legt de sportieve Lierse uit. “In het verleden doorzwom ik enkele moeilijke periodes. Mede dankzij de fiets kwam ik daar uit. Beroepshalve ben ik dan weer actief als maatschappelijk werkster bij De Pont, een centrum voor geestelijke gezondheidszorg. Verder ben ik betrokken bij UilenSpiegel. De vzw kan elke cent goed gebruiken en dus probeer ik al fietsend sponsoring te werven.”

Nog voor ze één trap heeft gegeven, zamelde Anneke al 3.600 euro in. Bijkomende sponsors kunnen zich melden via www.trappentegengrenzen.wordpress.com. “Wie dat wil, kan me tijdens mijn tocht ook volgen via Facebook en Instagram. Bedoeling is dat ik dagelijks een verslagje ga posten”, besluit Anneke, die onderweg in verschillende centra voor geestelijke gezondheid zal overnachten. “Oorspronkelijk was het de bedoeling dat ik het hele parcours alleen zou afleggen, maar ondertussen kreeg ik van verschillende sympathisanten de vraag of ze een stukje mogen meerijden. Dat maakt het natuurlijk extra leuk. Tijdens de eerste etappe krijg ik bijvoorbeeld het gezelschap van bekende namen als Rick de Leeuw, Jan Hautekiet en Dimitri Leue. Vanzelfsprekend gaan we er alles aan doen om het steeds coronaproof te houden.”