Anderstalige kinderen frissen Nederlands op tijdens toneelstuk Kristof De Cnodder

29 augustus 2019

Achttien anderstalige kinderen die nog niet zo lang in ons land wonen voerden samen een toneelstuk op in cultureel centrum Vredeberg in Lier. Door samen op de planken te staan fristen de kinderen hun Nederlands op met het oog op het nieuwe schooljaar.

Al voor het derde jaar op rij organiseerden de stad Lier en het OCMW op het einde van de grote vakantie een toneelvoorstelling waarin anderstalige kinderen de hoofdrol spelen. “Het gaat om kinderen uit de lagere school die minder dan twee jaar hier zijn en thuis weinig of geen Nederlands praten”, vertelt jeugdwelzijnswerker Raf Van Houtven. “Vlak voor de start van het nieuwe schooljaar is het voor deze groep interessant om hun Nederlands wat op te frissen. Samen een toneelstuk spelen is een leuke manier om dat te doen.”

In de week voor de opvoering repeteerden de deelnemers dagelijks. Mensen van theatergezelschap Warmoes leidden alles in goede banen. Tijdens de voorstelling – die draaide rond het thema ‘Groots’ – kregen de jonge acteurs de kans om te werken rond hun talenten. Een groep van een zestigtal ouders en sympathisanten kwam kijken en zag dat het goed was.