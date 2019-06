Alweer een nieuwigheid bij Van Hool: de uitvaarttouringcar Kristof De Cnodder

05 juni 2019

15u18 0

Van een speciaal voertuig gesproken: bij busbouwer Van Hool uit Koningshooikt rolde zopas een uitvaarttouringcar van de band. De Nederlandse transportfirma Koninklijke Beuk bestelde zo’n autocar om overledenen en hun nabestaanden samen te vervoeren op de dag van de uitvaart. “Via dit soort maatwerk kunnen wij ons onderscheiden”, klinkt het bij Van Hool.

Nauwelijks een dag nadat Van Hool in wereldprimeur de waterstoftrambus voorstelde, pakte de busbouwer uit met een ander ‘specialleke’: een uitvaartautocar. Het gaat om een voertuig dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om een overledene en zijn nabestaanden samen van de kerk naar de begraafplaats te transporteren. De uitvaartcar heeft enkele specifieke extraatjes, zoals een lift om de lijkkist op te heffen en een plekje in de middengang om de kist te plaatsen. Verder zijn er drie tv-schermen voorzien waarop tijdens de rit videobeelden of foto’s uit het leven van de gestorvene kunnen worden getoond.

Het was op vraag van het Nederlandse personenvervoerbedrijf Koninklijke Beuk dat Van Hool een uitvaartcar ontwierp en produceerde. “Onze touringcars werden af en toe al ingezet bij uitvaarten”, vertelt Monique Beuk van Koninklijke Beuk. “Hoe langer, hoe meer kregen we van nabestaanden de vraag of de overledene ook mee aan boord mocht. Daar wilden we op inspelen, maar om dit vervoer op een serene en intieme manier te kunnen doen hadden we een aangepast voertuig nodig.”

Van Hool ging de uitdaging graag aan en bouwde een standaardmodel EX11L om tot een uitvaarttouringcar met 26 zitplaatsen. “Voertuigen op maat van onze klanten ontwerpen is één van onze sterktes”, zegt CEO Filip Van Hool. “Bij dit project hebben wij onze jarenlange ervaring op vlak van maatwerk goed kunnen gebruiken. Op deze manier kunnen we ons onderscheiden.”

Koninklijke Beuk gaat zijn chauffeurs nu een specifieke opleiding geven om met de uitvaartcar te rijden. “De technologie aan boord vraagt een specifieke kennis en het vervoer van een overledene vraagt om een respectvolle rijstijl, de juiste etiquette en een goede inleving”, benadrukt Monique Beuk. “De lat ligt bij zulke ritten nog hoger dan normaal. Onze chauffeurs vinden het trouwens een eer om iemands laatste reis te mogen begeleiden.”