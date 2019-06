AGION deelt subsidies uit aan 7 scholen uit regio Antoon Verbeeck

28 juni 2019

15u12 0 Lier Van maart tot en met mei 2019 zijn er ruim 9 miljoen euro aan subsidies toegekend voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs in Antwerpen, waaronder aan zeven scholen uit onze regio.

AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, kende van maart tot en met mei 2019 bijna 40 miljoen euro subsidies toe voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Daarvan gaat ruim 9 miljoen euro naar het vernieuwen en moderniseren van schoolgebouwen in Antwerpen. Schoolbesturen kunnen via verschillende manieren, afhankelijk van bouwprogramma en kostprijs, subsidies krijgen voor de bouw- of verbouwingswerken aan hun school. In Sint-Katelijne-Waver is de Gesubsidieerde Vrije Basisschool één van de ontvangers en krijgt de 421 868,38 euro van AGION voor de nieuwbouw en de omgevingswerken. In buurgemeente Bonheiden krijgt Vrije Basisschool – Sinte Maria 81 969,83 euro op haar rekening gestort. Geld dat de school gaat spenderen aan riolerings- en dakwerken.

AGION deelt ook twee subsidies uit aan het Lierse Sint-Aloysiusinstituut voor Verpleegkunde: 87.450 euro voor de renovatie van de B-blok van de school, en 15 219,12 euro voor de omvorming van drie woningen naar een refter, klaslokalen en speelplaats. Er gaat ook 87.450 euro richting Nijlen, waar het Kardinaal van Roey-Instituut een voormalig kloostergebouw brandveilig maakte. Het Schriekse Sint-Michielsinstituut had dan weer kosten aan haar dak en ontvangt van AGION 49.158,09 euro. Een subsidie van 78 324,09 werd toegekend aan de Vrije Basisschool in Liezele om de renovatiewerken van het sanitair te bekostigen. AGION denkt ook aan de Vrije Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs De Vlinder in Mechelen en voorziet 59.577,38 euro. De school diende een subsidiedossier in voor de renovatiewerken aan gebouwen gelegen aan de Boerenkrijgstraat en Nekkerspoelstraat.