Achttien maanden cel voor vader die eigen dochter per sms om orale seks vraagt Tim Van Der Zeypen

07 juli 2020

10u20 0 Lier Een trucker uit Lier is veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden effectief. De Lierenaar stond terecht voor het maken van oneerbare voorstellen tegenover zijn eigen dochter. Hij ontkende de feiten niet.

“Meneer stuurde zijn dochter vunzige berichten”, klonk het bij procureur Nele Poelmans tijdens de behandeling van het proces vorige maand. De man is ook niet aan zijn proefstuk toe, want hij kreeg eerder al vier jaar cel voor verkrachting.

De man zelf bleef de feiten lange tijd ontkennen. Hij zei onder meer dat hij geen gsm had en hij er vermoedelijk was ingeluisd door een kennis die de berichten in zijn naam had gestuurd. Dat alibi bleek na verder onderzoek compleet verzonnen te zijn. Hierop begon hij die kennis te stalken. Ook hiervoor moest hij zich in juni komen verantwoorden tegenover de rechter.

Gebeterd

Op zitting gaf de man via zijn raadsman de feiten toe. De Lierenaar zelf bleef afwezig omdat hij voor zijn job in het buitenland verbleef. “Maar hij heeft zijn leven inmiddels gebeterd en is opnieuw op het rechte pad”, zei zijn advocate. Er werd om enige mildheid gevraagd.

“Bovendien is er sindsdien helemaal geen contact meer met zijn dochter”, besloot de strafpleitster. De rechtbank oordeelde na beraad dat de feiten voldoende waren bewezen en legde de man een celstraf van achttien maanden op. Aan zijn dochter moet hij ook nog een schadevergoeding betalen van één euro provisioneel. De man zou inmiddels al beroep hebben aangetekend tegen het vonnis.