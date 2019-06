Acht rusthuisbewoners schrijven memoires neer in boek ‘Hedde Tijd?’ Schrijfdocente Gretel Van den Broek begeleidt uniek project Kristof De Cnodder

07 juni 2019

17u14 2 Lier Hedde Tijd? Zo heet het autobiografische boek dat acht bewoners van het Lierse woonzorgcentrum Paradijs gedurende het voorbije jaar in mekaar staken. De acht kregen hulp van Gretel Van den Broek, een schrijfdocente van de Lierse kunstacademie. “De herinneringen aan de kindertijd kwamen vaak makkelijker terug dan recente herinneringen”, zegt Gretel.

De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD) uit Lier werkt doorgaans met jongeren, maar op een gegeven moment ontstond het idee om ook een brug te slaan met de lokale senioren. Aan enkele tachtig- en negentigplussers uit WZC Paradijs werd gevraagd of ze samen met docente Gretel Van den Broek hun ‘memoires’ op papier wilden zetten. Dat resulteerde in het naslagwerk Hedde Tijd?

“Gedurende één jaar heb ik talloze gesprekken gevoerd met de acht deelnemers aan dit project. Bij het eerste interview met rustbuisbewoonster Angèle vroeg die mij: ‘Hedde tijd?’ Meteen hadden we een titel voor het boek”, lacht Gretel Van den Broek. “Uiteindelijk werd het een heel arbeidsintensief werk. Wekelijks ging ik een paar uur praten met de mensen in het rusthuis. Nadien zette ik alles zo getrouw mogelijk op papier en ten slotte kregen de betrokkenen zelf nog de gelegenheid om bepaalde zaken aan te passen.”

In het boek komen fragmenten uit de levens van de acht deelnemende bejaarden aan bod. “Een volledige biografie van iedereen zou ons te ver leiden”, legt Gretel Van den Broek uit. “Bovendien waren bij verschillende mensen sommige herinneringen al behoorlijk vervaagd. Het viel op dat de meesten bepaalde verhalen uit hun kindertijd nog tot in detail kunnen vertellen, maar dat recente gebeurtenissen veel moeilijker te reproduceren bleken. Sommige anekdotes kwamen trouwens een beetje ‘per ongeluk’ naar boven. Toen ik zo goed als klaar was met het verhaal van Marie-Louise zei die bijvoorbeeld plots: ‘Oh ja, ik ben nog vergeten te vertellen dat ik ooit in de Zimmertoren heb gewoond’. Zo’n leuk weetje moesten we natuurlijk ook nog meepakken in het boek.”

In Hedde Tijd? komen ook enkele verhalen over de Tweede Wereldoorlog aan bod. Zo vertelt Angèle (94) dat ze ooit moest gaan vluchten terwijl de kogels rond haar oren floten. Jeanne (eveneens 94) deed in de oorlogsjaren dan weer vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis. “Toen Mortsel in 1943 werd gebombardeerd gingen we er helpen met het Rode Kruis. Dat was echt een shock”, vertelt Jeanne, die vanmiddag ook aanwezig was bij de boekvoorstelling.

Jeanne en co hebben naar eigen zeggen genoten van de samenwerking met Gretel Van den Broek. “Het was een hele eer dat iemand ons verhaal interessant genoeg vond om op te schrijven”, aldus Jeanne. “Daarnaast deed het deugd dat Gretel de tijd nam om echt naar ons te luisteren. Ik ben trots op het eindresultaat en ga het zeker laten zien aan mijn kleinkinderen.”

Hedde Tijd? Telt 190 bladzijden en is te koop tegen 10 euro. Bestellen kan via info@samwdlier.net.