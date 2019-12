AC Lyra zamelt al sportend geld in voor toekomstig woonzorgcentrum Amikoj: opbrengst natuurloop gaat naar vzw Kristof De Cnodder

12 december 2019

14u40 0 Lier Atletiekclub Lyra organiseert zaterdag een natuurloop ten voordele van het Nijlense woonzorgproject Amikoj. De vzw achter Amikoj wil een eigen centrum voor begeleid wonen oprichten waar mensen met een mentale beperking terecht kunnen. Via zijn G-afdeling heeft Lyra een link met het project.

Het Powerplus Natuurloopcriterium van AC Lyra is al aan zijn zeventiende jaargang toe. Tussen november en maart organiseert Lyra maandelijks een jogging doorheen de groene gordel rond Lier. De opbrengst van de natuurloop in de eindejaarsperiode gaat traditioneel naar een goed doel. Deze keer is dat dus Amikoj, een vzw die sinds een half jaar bestaat.

“Amikoj werd opgericht door een groep vrienden en kennissen die een familielid hebben met een mentale beperking”, legt spreekbuis Nadine Van Gestel uit. “Ons doel is samen een wooncomplex uit de grond stampen waar die mensen onder begeleiding kunnen wonen. Zo kunnen ze in zekere zin toch op eigen benen staan. Voor de ouders is het dan weer belangrijk om weten dat hun kinderen in goede handen zijn als mama en papa ooit komen weg te vallen. Er bestaan natuurlijk al zorgcentra, maar we wilden nu ook zelf iets doen.”

Amikoj droomt van een huis waar een twaalftal mensen terecht kunnen. Acht plaatsen zijn al ‘gereserveerd’. “De meeste van die acht kennen mekaar van bij AC Lyra, waar men een goed draaiende G-afdeling heeft”, gaat Nadine Van Gestel verder. “Ook mijn zoon Bert (27) hoort daarbij. Bert gaat héél graag sporten. Sinds hij tien jaar geleden begon met atletiek bloeide hij echt open. Het is een mooi vooruitzicht dat hij ooit met enkele van zijn sportvrienden kan gaan samenwonen.”

Gezien de link met de mensen achter Amikoj was het voor AC Lyra dit jaar helemaal niet moeilijk om een goed doel uit te kiezen voor de laatste natuurloop van 2019. “Vanzelfsprekend dragen we dat project een warm hart toe”, pikt Gerry Follens van Lyra in. “We hopen weer een massa lopers te mogen begroeten. Overigens liet onze sponsor Schoenen Torfs weten dat men via het Torfsfonds ook een bijdrage zal leveren.”

Bij Amikoj is men blij met alle (financiële) steun. Want hoewel de vzw zal kunnen rekenen op toelages van de Vlaamse overheid kan Amikoj toch elke cent gebruiken. Een dergelijk project kost immers véél geld. “We zijn dankbaar voor de hulp die we krijgen”, besluit Nadine Van Gestel. “Wanneer we ons centrum effectief zullen kunnen openen? Moeilijk te zeggen, maar ik durf hopen dat dit geen járen meer zal duren. Momenteel hebben we zelfs een mogelijke locatie op het oog. Hopelijk komt het snel tot een doorbraak.”

Praktische info in verband met de natuurloop: de start en aankomst is voorzien aan het Netestadion (Aarschotsesteenweg 3 in Lier). Er zijn omlopen uitgestippeld van 5 en 10 kilometer en 10 mijl. Verder is er ook een G-run en Kidsrun. De eerste start wordt gegeven om 13.30 uur. Inschrijven vooraf (via www.natuurlopenvanlier.be) kost 5 euro, ter plaatse 8 euro. Wie deelneemt in kerstoutfit wordt beloond met een gratis versnapering. Extra info over Amikoj: www.amikoj.be