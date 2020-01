AC Lyra schenkt 1 500 euro aan vzw Amikoj Kristof De Cnodder

12 januari 2020

19u06 0 Lier Tijdens haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie overhandigde atletiekclub Lyra een mooi cadeau aan de vzw Amikoj, die in de buurt van Lier een woonproject op poten wil zetten voor twaalf personen met een mentale beperking. Amikoj kreeg een deel van de opbrengst van Lyra’s kerstnatuurloop, goed voor 1 500 euro.

Er was overigens al een link tussen Lyra en Amikoj. Enkele van de mensen voor wie Amikoj in de bres springt zijn immers leden van Lyra’s G-afdeling. Amikoj zet door deze financiële bijdrage weer een stapje in de richting van het beoogde doel.