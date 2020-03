Aanvraag voor 24 bijkomende flats in Sluislaan: “Eigen tuintje of ruim terras voor iedereen” Kristof De Cnodder

19 maart 2020

16u01 0 Lier De Turnhoutse projectontwikkelaar Verbo heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van 24 appartementen aan de Lierse Sluislaan. “Het merendeel van die flats zal twee slaapkamers tellen en ongeveer 115 vierkant meter groot zijn”, verklapt Joeri Kersemans van Verbo.

Nog tot 7 april loopt er een openbaar onderzoek omtrent een gepland woonproject op een braakliggend stuk grond in de Sluislaan, vlakbij de Lierse stadsvesten. Familiebedrijf Verbo - dat iets verderop het oude voetbalstadion van Lyra omvormde tot het wooncomplex Pallieterpark - wil er 24 appartementen realiseren.

“Het project in de Sluislaan is een stuk kleiner dan het Pallieterpark, met zijn 120 wooneenheden”, vertelt Joeri Kersemans. “Toch is onze insteek voor een groot stuk gelijkaardig. We willen altijd en overal kwaliteitsvolle woonsten met een zekere bewoonbare oppervlakte bouwen. Aan de Sluislaan zullen de meeste appartementen twee slaapkamers hebben en een oppervlakte van ongeveer 115 vierkante meter. De flats op het gelijkvloers krijgen een eigen tuintje, die boven een ruim terras.”

Aan het te bouwen appartementencomplex voorziet Verbo verder nog overdekte fietsenstallingen met plaats voor 72 tweewielers en een ondergrondse parkeergarage voor 24 auto’s. Als er geen kink meer in de kabel zou komen, kan men over enkele maanden beginnen bouwen. Van zodra de omgevingsvergunning er is, zal de verkoop van de appartementen worden opgestart. Verbo laat overigens weten dat er in het Pallieterpark ook nog een handvol appartementen te koop is. De oplevering van de laatste wooneenheden is daar voorzien voor halfweg volgend jaar.