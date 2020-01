Aanpassing parkeergarage zorgt voor vertraging normaalschoolproject Kristof De Cnodder

26 januari 2020

17u57 0 Lier Het nieuwbouwproject op de oude normaalschoolsite in Lier blijkt al enkele maanden stil te liggen. De aangepaste plannen voor de bijhorende ondergrondse parkeergarage moeten eerst verder worden besproken met de omwonenden.

Fractieleider Stijn Coenen van oppositiepartij CD&V vraagt maandagavond tijdens de Lierse gemeenteraadszitting naar de stand van zaken in het publiek-private project Normaalschool. Blijkbaar liggen de bouwwerken al een tijdje stil en zou het nog meerdere maanden kunnen duren vooraleer de werkzaamheden terug worden opgestart.

Vorige zomer werd beslist om de ondergrondse parking in te krimpen van 194 naar 159 plaatsen. Deze maatregel werd genomen omdat het verplichte archeologisch onderzoek duurder dreigde uit te vallen dan voorzien en men elders wou besparen. Omwonenden haalden echter aan dat deze wijziging niet in overeenstemming is met een eerder onderhandelde overeenkomst met de buurt. De mensen van de Berlaarsestraat, de Kluizestraat en het Kluizeplein vrezen nu immers meer parkeerdruk in hun omgeving.

Projectontwikkelaar CAAAP ging daarom opnieuw aan tafel met de buren. Tot een nieuw akkoord kwam het vooralsnog niet en dus ligt de werf momenteel stil. Op die manier lijkt het niet langer realistisch dat de eerste van 140 wooneenheden nog dit jaar zouden worden opgeleverd.