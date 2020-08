Aannemer heeft fietstunnel onder ring geschoven: bijhorende verkeersellende achter de rug Kristof De Cnodder

28 augustus 2020

10u04 5 Lier Het inschuiven van een Het inschuiven van een fietstunnel onder de ring rond Lier zit er sinds vanochtend op. Aannemer Viabuild voerde de werken mooi binnen de vooropgestelde termijn uit. Zo komt er meteen een einde aan een week verkeersellende.

In het kader van de aan te leggen fietsostrade tussen Antwerpen en Lier werd er een fietstunnel voorzien onder de Lierse ring. De tunnel zelf werd opgebouwd op een braakliggend terrein aan de Ernest Claeslaan en een week geleden begon de aannemer met het gevaarte op zijn definitieve plaats te zetten. Gedurende de werkzaamheden werd de ring onderbroken tussen Donk en de Boomlaarstraat, wat onvermijdelijk voor heel wat verkeershinder zorgde op en rond de omleidingswegen.

Aan die ellende is nu dus een einde gekomen, want sinds 6 uur vanochtend is de ring opnieuw vrij. De fietstunnel zelf kan nog niet meteen worden gebruikt, want het bijhorende fietspad moet nog worden aangelegd. De Vlaamse overheid investeerde 5,8 miljoen euro in de fietstunnel, de provincie Antwerpen deed daar twee miljoen bovenop. In een latere fase zal iets verderop ook een fietsersbrug worden gebouwd.