Aan 134 kilometer per uur over de Lierse Ring (R16) Tim Van Der Zeypen

05 juni 2020

17u25 0

De politie van Lier heeft de afgelopen maand snelheidscontroles gehouden op een tiental gekende locaties. Bij die acties werden er in totaal 7.137 chauffeurs gecontroleerd. “82 procent hield zich aan de vooropgestelde snelheid”, zegt politiewoordvoerster Magalie Derboven. “1.261 chauffeurs reden te snel. Zij zullen zich binnenkort een proces-verbaal toegestuurd krijgen.” De snelste chauffeur werd geflitst op de Ring van Lier (R16). Daar klokte een autobestuurder af op 134 kilometer per uur. Dat is meer liefst 64 kilometer per uur sneller dan maximaal toegelaten. Verder werd er binnen de zone dertig een chauffeur geflitst aan zestig kilometer per uur en binnen de bebouwde kom, een autobestuurder die een topsnelheid haalde van negentig kilometer per uur. “De controles kaderden binnen het Zonaal Veiligheidsplan en zullen binnenkort worden herhaald”, besluit Derboven.