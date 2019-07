8.000 bezoekers maken van Zomer in het Park een topeditie Kristof De Cnodder

12 juli 2019

13u55 0 Lier Het meerdaagse culturele evenement Zomer in het Park lokte tussen 22 en 30 juni maar liefst achtduizend bezoekers naar het Lierse stadspark. Dat maakte het Liers Cultuurcentrum zopas bekend. De organisatoren spreken van een “topeditie”.

“De prachtige setting, de gezellige zomerbar, het mooie programma en het tropische weer brachten maar liefst achtduizend mensen op de been, ” zegt Dieter Sermeus, directeur van het Liers Cultuurcentrum. “We proberen elk jaar een spectaculaire act te strikken om Zomer in het Park te openen. Dit jaar was dat het authentieke circusdorp Carnivale. Dat viel duidelijk in de smaak bij het publiek. Het succes van de zomercinema groeit ook. Elke avond zakten honderden mensen af naar het park om te genieten van een film. We zijn super tevreden over de manier waarop de zevende editie van Zomer in het Park is verlopen.”