70 buurtbewoners feesten samen in Het Looks: “Mensen die zich eenzaam voelen weer samen zien tafelen en lachen: daar doen we het voor.”

Els Dalemans

25 december 2019

10u46 0 Lier In café-bistro Het Looks in de gelijknamige wijk in Lier, vond dinsdagavond een bijzonder kerstfeest plaats. Chef-kok Anja Vlaeymans serveerde er gratis een feestmaaltijd, buurtbewoner Tom Van Caeyzeele stelde de gastenlijst samen. “We konden tientallen mensen, die zich thuis eenzaam voelen, overtuigen om hier samen te komen tafelen. De bijdragen van alle aanwezigen schenken we aan het goede doel.”

“Anja en ik organiseerden dit kerstfeest voor het vierde jaar op rij. Het idee ontstond omdat ik, tijdens mijn wekelijkse zwerfvuilrondes doorheen onze wijk, ook de inwoners beter leerde kennen. Zo ontdekte ik dat er achter vele deuren in het Looks miserie en eenzaamheid verstopt zit: alleenstaande ouderen, maar ook koppels en zelfs jonge gezinnen. Ik besloot daarom wekelijks een aperitiefmoment te organiseren, om hen meer buiten én samen te krijgen.”

Droom

“Toen ik Anja over mijn droom vertelde, om deze inwoners ook tijdens de feestdagen eens samen te brengen, was haar antwoord prachtig eenvoudig: ‘Jij zorgt voor de mensen, ik voor het eten’. Dat eerste jaar zakten zo’n 30 inwoners af naar de bistro om samen kerstavond te vieren, voor deze vierde editie schreven 70 mensen zich in. Het gaat zeker niet alleen om mensen die het niet breed hebben, maar vooral om mensen die zich eenzaam voelen.”

Gastenlijst

“In oktober begin ik al met het samenstellen van onze gastenlijst. Dat is niet eenvoudig, want mensen die eenzaam zijn gaan niet zo snel uit zichzelf contact zoeken met anderen. Ik moet hen dus vaak overtuigen. We vragen standaard 3 euro per persoon, in ruil kan je onbeperkt kiezen van het buffet. Maar we passen die prijzen in overleg ook aan: ik weet ondertussen voor wie die 3 euro te moeilijk is en wie makkelijker 10 euro kan missen zonder dat financieel te voelen.”

Envelopje met geld

“Ooit haakte één inwoner op het laatste moment af, omdat hij mij niet de gevraagde 3 euro kon betalen. De buren hadden toevallig ons gesprek opgevangen, en brachten mij achteraf een envelopje met geld. Sindsdien sponsoren steeds meer bewoners van de wijk ons initiatief, omdat ze weten dat op die manier ook mensen uit het Looks die géén 3 euro hebben, mee Kerstmis kunnen komen vieren.”

“Vlak voor het kerstfeest kunnen we rekenen op de hulp van een groep buren, die vrijwillig de tafels komen dekken. Ook wie aan het feest deelneemt, moet de handen uit de mouwen steken. Anja kookt, maar dient niet op. De aanwezigen helpen elkaar daarom bij het opscheppen en afruimen, ze wassen na het diner samen af in de keuken...”

Villa Praline

“Het geld dat we met dit kerstfeest inzamelen, gaat niet naar de bistro. We zoeken elk jaar opnieuw een goed doel uit, waar we een cheque aan schenken. Dit keer kozen we voor ‘Villa Praline’, een vzw die kwaliteitsvolle dagbesteding biedt aan kinderen met een beperking. Zo dragen we ook op die manier weer allemaal ons steentje bij.

Dit kerstfeest is geen groot nieuws, we gaan hiermee de wereld niet veranderen. Maar we wonen in een fantastische wijk, velen hebben een goede job, een fijn gezin, gezonde kinderen: we komen niks tekort. Waarom zouden we dan niet allemaal een klein beetje meer voor elkaar kunnen zorgen?”