670 jaar huwelijksgeluk gevierd in stadhuis Kristof De Cnodder

28 november 2019

17u40 0

In het stadhuis van Lier werd vanochtend in totaal 670 jaar huwelijksgeluk gevierd. Burgemeester Frank Boogaerts en schepen van Burgerlijke Stand Rik Pets ontvingen er negen Lierse echtparen die 60 jaar getrouwd zijn en twee koppels die al 65 jaar in het huwelijksbootje zitten.

Een tijdje geleden ontvingen alle betrokkenen thuis al een geschenkje van de stad, maar nu kregen ze er dus een receptie bovenop. Er waren de voorbije maanden nog meer jubilarissen in de Pallieterstad, maar niet iedereen kon vandaag aanwezig zijn.