61 nieuwe flats op komst aan Ringenhofweg: “Project in het groen kan heel gevarieerd publiek aanspreken” Kristof De Cnodder

31 december 2019

16u08 2 Lier Projectontwikkelaar Woonplanners begint in het voorjaar van 2020 met de bouw van 61 appartementen aan de Ringenhofweg in Lier. Nu al is één vierde van de flats van residentie Netheland aan de man gebracht. “Het is een mooi project en we hadden het voordeel dat enkele mensen nog snel de Vlaamse woonbonus wilden meepakken”, zegt Jonas Convents van Woonplanners.

Project Netheland situeert zich tussen de Ringenhofweg, de Lierse ring en de Polder van Lier. Op een lap grond waar vroeger enkele serres stonden, zullen vanaf 1 april drie appartementsblokken met in totaal 61 wooneenheden worden gebouwd. Het project – dat tegen april 2022 zou moeten worden opgeleverd - is voorzien van een ondergrondse parkeergarage. Later wordt rondom de gebouwen ook een park aangelegd. In dat park worden zelfs moestuinbakken geplaatst, zodat de bewoners er hun eigen groenten zullen kunnen telen.

“Het omliggende park en het gegeven dat Netheland vlak bij de groene Polder van Lier ligt, maakt het een aantrekkelijk project”, stelt Jonas Convents. “Verder hebben we een gevarieerd aanbod. Zo worden er appartementen met één, twee of drie slaapkamers voorzien. De goedkoopste woonst is beschikbaar vanaf ongeveer 150 000 euro, de duurste penthouse kost zowat 500 000 euro. Op die manier kunnen we een breed doelpubliek aantrekken. Op dit moment hebben we trouwens al een kwart van de appartementen aan de man kunnen brengen. Het feit dat sommige kopers nog snel de woonbonus wilden meepakken, speelde in onze kaart. Maar ook los daarvan scoort onze prijs-kwaliteitverhouding goed.”

Vooraleer Woonplanners van het Lierse stadsbestuur groen licht kreeg voor de realisatie van de plannen, werden er eerst enkele flankerende maatregelen op papier gezet. Opvallend is bijvoorbeeld dat de Ringenhofweg volledig zal worden heraangelegd op kosten van de projectontwikkelaar. “Vanzelfsprekend zal extra bewoning ook extra verkeer aantrekken in de straat en die ligt er al niet erg goed bij. Voor het comfort van iedereen nemen wij de heraanleg op ons”, besluit Jonas Convents.

Meer info op www.netheland.be