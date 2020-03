54 meerderjarigen negeren verkeerslichten Tim Van Der Zeypen

05 maart 2020

In Lier heeft de politie 54 meerderjarigen betrapt die ofwel het rode of het oranje verkeerslicht negeerden. Ze kregen allen een onmiddellijk inning. Vorige maand controleerde de politie op het naleven van de regels aan de verkeerslichten. “In totaal werden er zestig overtredingen vastgesteld”, aldus Magalie Derboven van de politiezone Lier. Zij betrapten verder nog twee minderjarigen. Ook zijn kregen een proces-verbaal. “Maar zullen worden uitgenodigd om op een woensdagnamiddag een les te komen volgen over verkeersveiligheid”, besluit Derboven. Tot slot werden er ook nog vier chauffeurs geverbaliseerd omdat ze de overweg nog snel overstaken op het moment dat de slagbomen al in beweging waren.