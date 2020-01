5 x uit in Mechelen-Lier dit weekend Onze tips van 3 tot 5 januari Kristof De Cnodder

02 januari 2020

17u04 0

Snorkelen met VR-bril

Zwembad Lago De Waterperels in Lier wordt dit weekend omgetoverd tot een virtuele oceaan, dankzij een speciale Virtual Reality zwembril. Bezoekers kunnen de bril opzetten voor snorkelsessies van ongeveer vijf minuten. Al snorkelend krijgen de zwemmers dan beelden te zien van koraalriffen, piratenschatten, zeeschildpadden en haaien. Op vrijdag en zondag is de VR-bril beschikbaar tussen 10.30 en 12 uur. Op voorhand inschrijven is niet nodig. Een snorkelsessie is inbegrepen in de standaard toegangsprijs van het zwembad. Meer info via www.lagolier.be

Schaatsen en fuiven tegelijk

IJsbaan Die Swaene in Heist-op-den-Berg sluit de kerstvakantie al feestend af. Op vrijdagavond (tussen 22 en 1 uur) kan u er terecht voor een Afterwork Party. Op zaterdag is er tussen 19 en 22 uur Saturday Night Ice Disco, met DJ Mintz versus The Friends. In het midden van de schaatsbaan staat een gezellig kerstbarretje opgesteld, waar u een warme chocomelk, jenever of glühwein kan drinken. Meer info via www.ijsbaanheist.be

Fluojogging voor het goede doel

Aan het evenementplein in de Duffelse Gustaaf Van der Lindenlaan wordt zaterdag vanaf 17.30 uur de derde editie van de Fluo Fun Run gelopen. Dit is een ludieke jogging van een kilometer of vijf, waarbij de deelnemers wordt gevraagd om een fluo outfit aan te trekken. Per inschrijving gaat er drie euro naar Hippo & Friends, een organisatie die onderzoek doet naar diabetes type 1. Achteraf kan er aan de aankomstplaats nog worden nagekaart tijdens Warm Ingeduffeld, een evenement met tal van drank- en eetstandjes. Enkele deejays zorgen tussendoor voor de nodige sfeer.

Klinken op het nieuwe jaar

Op de Grote Markt in Mechelen wordt zondag tussen 11 en 13 uur een nieuwjaarsreceptie in open lucht gehouden. Naast eten en drinken is er de nodige randanimatie voorzien. Na afloop van de receptie kan u nog terecht in de Mirage Winterbar, op het binnenplein van het stadhuis. Tussen 13 en 19 uur staat daar een ‘Bal Populaire’ (met gratis toegang) op het programma. Deejay P’ke zorgt voor de nodige ambiance. Ook de shoppers kunnen trouwens zondag in Mechelen hun hartje ophalen, want de meeste winkels zijn open voor de start van de solden. Meer info via www.mechelenhoudtjewarm.be

Drijkoningenwandeling

De KWB van Booischot organiseert zondag de jaarlijkse Drijkoningenwandeling. Tussen 8 en 15 uur kan er worden vertrokken aan de Booischotse parochiezaal (Ter Laken 4). Er werden tochten uitgestippeld over 5, 9, 11, 16, 18 en 24 kilometer. De kortste wandeling loopt grotendeels over verharde wegen en is dus ook geschikt voor rolstoelgebruikers. Onderweg zijn er enkele rustposten voorzien waar de wandelaars iets kunnen eten of drinken. Meer info via www.kwb-booischot.be/drijkoningenwandeling2020.html