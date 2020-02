37 chauffeurs betrapt met glaasje te veel op tijdens Winterbob campagne Kristof De Cnodder

11 februari 2020

18u05 0 Lier Tijdens de Winterbob campagne die de lokale politie Lier tussen 29 november 2019 en 3 februari 2020 op poten zette, liepen in totaal 37 chauffeurs tegen de lamp.

Het Lierse korps maakte zopas de resultaten bekend van de veelvuldige alcoholcontroles die men in de weken voor en na de jaarwisseling hield in het verkeer. Alles bij mekaar werden 2 184 bestuurders onderworpen aan een controle. 23 automobilisten legden een zogenaamde alerte ademtest af (tussen 0,5 en 0,8 promille), 14 andere een positieve ademtest (meer dan 0,8 promille). Met 1,69 procent betrapte personen zat men in de zone Lier iets boven het provinciale gemiddelde in de zelfde periode (1,18 procent).