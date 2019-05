35ste Pallieterjogging trekt morgen door centrum Lier: verkeershinder verwacht Kristof De Cnodder

31 mei 2019

12u22 4

De 35ste editie van de Pallieterjogging palmt morgen de Lierse binnenstad in. Ten gevolge van deze loopwedstrijd (met start en aankomst op het Zimmerplein) is een resem bijzondere verkeersmaatregelen van kracht.

De kinderjogging (over een parcours van 700 meter) gaat van start om 15 uur. Hiervoor zal het verkeer op de Werf, ter hoogte van de Sint-Jansbrug, gedurende enkele minuten worden opgehouden. De jogging voor de volwassenen (over 5 of 10 kilometer) begint om 16 uur en eindigt vermoedelijk rond 17.15 uur. Omdat er grotendeels over de rijbaan wordt gelopen, zal het verkeer in het stadscentrum aanzienlijke hinder ondervinden.

Overigens wordt de Schapenkoppenstraat om organisatorische redenen al om 10 uur afgesloten voor alle verkeer. Het Zimmerplein, de Eikelstraat en de Begijnhofstraat gaan al vanaf 14 uur helemaal dicht. De rijrichting in de Kapucijnenvest wordt tijdelijk omgekeerd, zodat auto’s de ondergrondse parkeergarage toch te allen tijde kunnen verlaten. De Kanunnik Davidlaan zal even doodlopend zijn, maar wordt wel open gesteld voor plaatselijk verkeer in de twee richtingen. Ten slotte zullen er tot 19 uur geen lijnbussen de Grote Markt aandoen.

Wie wil meedoen aan de Pallieterjogging kan nog ter plaatse inschrijven. Kinderen betalen 2 euro inschrijvingsgeld, volwassenen 7 euro. Kleedkamers en douches zijn beschikbaar in de sporthal van het Sint-Gummaruscollege. Meer info op www.pallieterjogging.be