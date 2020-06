35 horecazaken willen terras tijdelijk uitbreiden, vijf andere gaan voor terras op evenementenweide Kristof De Cnodder

03 juni 2020

19u16 0 Lier 35 Lierse horecazaken hebben bij de stad een tijdelijke terrasuitbreiding aangevraagd, terwijl vijf andere zaken een terras willen optrekken op de evenementenweide naast het stadspark. Het schepencollege zal alle aanvragen morgen donderdag proberen te behandelen, zodat alle zaakvoerders tijd genoeg hebben om zich te organiseren voor de heropening na de lockdown.

De Nationale Veiligheidsraad besliste zopas dat cafés en restaurants vanaf komende maandag opnieuw open mogen gaan. Ze moeten wel voldoende ruimte voorzien voor social distancing. De stad Lier anticipeerde daar vorige week al op: men biedt de plaatselijke horeca-uitbaters tijdelijk de mogelijkheid om met hun terras (gratis) een extra stukje openbaar domein in te nemen. Wie geen terras heeft of geen plaats om uit te breiden, krijgt de kans om een kraam met terras te openen op de stedelijke evenementenweide. Geïnteresseerde horecamensen werd gevraagd om tegen woensdag een aanvraag in te dienen voor één van de twee formules.

“35 zaken vroegen een terrasuitbreiding aan, vijf andere zaken willen graag op de evenementenweide gaan staan”, vertelt schepen van Lokale Economie Rik Verwaest (N-VA). “In Lier en Koningshooikt zijn er dik tachtig cafés en restaurants, dus ongeveer de helft van de uitbaters toont interesse in het aanbod. Het schepencollege moet alle aanvragen wel nog beoordelen, maar daar maken we donderdag werk van. We willen iedereen voldoende tijd geven om zich te organiseren tegen de geplande heropening.”

Welke vijf zaken een terras wensen in te richten op de evenementenweide wil schepen Verwaest niet kwijt vooraleer hun dossiers zijn behandeld. “Ik kan wel verklappen dat de betrokken uitbaters al onderling hebben overlegd”, aldus Verwaest. “Sowieso zullen ze op verschillende vlakken moeten samenwerken, bijvoorbeeld voor het onderhoud van de tijdelijke sanitaire voorzieningen die de stad er zal voorzien.”