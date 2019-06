27-jarige riskeert steekt man (30) twee keer in de borststreek na liefdestwist Tim Van der Zeypen

13 juni 2019

13u44 0 Lier De 27-jarige Kevin H. uit Lier riskeert een celstraf van tien maanden met uitstel voor poging tot doodslag. In de zomer van 2018 stak hij een dertigjarige man uit Ranst twee keer in de borststreek. Het slachtoffer verkeerde in levensgevaar en zweefde zo’n 48 uur lang tussen leven en dood. “Ik ben door een hel gegaan én nu wil ik gerechtigheid”, klinkt het bij de dertiger die zich burgerlijke partij kwam stellen. De verdediging vroeg de vrijspraak: “Mijn cliënt is als eerste aangevallen en moest eerst zelf heel wat klappen incasseren.”

Ruim een jaar geleden kreeg de dertiger ruzie met zijn intussen ex-vriendin. Zij had hem net ingelicht dat ze hem had bedrogen met de 27-jarige. Nadat hij haar de huid had vol gescholden en volgens openbaar aanklager Philippe Van Ingelgem uitschold voor hoer, richtte de dertiger zich tot de beklaagde. “De dertiger begon de beklaagde te bedreigen en eiste om te mogen langskomen. Het was meteen ook duidelijk dat dit niet voor een theekransje was”, ging de aanklager verder. “De bBeklaagde durfde eerst niet meer naar huis keren maar toen hij dat uiteindelijk toch deed, nam hij een mes mee.” De discussie in de buurt van de woning van de beklaagde liep al snel uit de hand en nog volgens het parket viel het slachtoffer, de 27-jarige als eerste aan en deelde hij verschillende klappen uit. “Zelfs ook toen hij al op de grond lag”, klonk het nog. “Hierop heeft hij het mes genomen en heeft hij hem twee keer gestoken in de borststreek.”

“Tussen leven en dood”

Het slachtoffer raakte ernstig gewond en verloor heel wat bloed. De dertiger strompelde eerst nog weg en riep naar omstanders om de hulpdiensten te bellen. Die kwamen massaal ter plaatse en dienden de eerste zorgen toe. 48 uur lang zweefde hij tussen leven en dood. “U kan zich niet inbeelden wat het is om te horen van dokters dat uw zoon het niet zou halen als er zich infecties zouden voordoen”, getuigde de vader van het slachtoffer op de zitting vanochtend. De dertiger genas maar ondervindt nog steeds last. Psychologisch is hij onder meer nog in behandeling en gaat hij meermaals langs bij een psychiater. “Ik vind het bijzonder jammer dat mijn cliënt hier wordt afgeschilderd als grote dader. Als hij effectief als eerste heeft geslagen, waarom had de tegenpartij dan geen verwondingen?”, vroeg de advocaat van de dertigjarige zich af. Hij vroeg voor zijn cliënt een schadevergoeding van 5.000 euro en de aanstelling van een deskundige.

Zelfverdediging

Het parket eiste een celstraf van tien maanden met probatie-uitstel en een effectieve geldboete van 800 euro. De verdediging van de 27-jarige H. ging dan weer volledig voor de vrijspraak. Volgens zijn advocaat Dieter De Koninck op basis van wettige zelfverdediging. “Zonder lichtzinnig over de feiten te doen”, vertelde de raadsman op zitting. “Ze hadden een impact op iedereen. Niet enkel op het slachtoffer maar ook bij op mijn cliënt.” Die bood vanochtend zijn excuses aan en vertelde verder nog dat hij zich enkel had verdedigd. “Op een foute manier. Dat geef ik toe en had ik helemaal niet mogen doen”, klonk het. De openbaar aanklager kon zich niet vinden in een mogelijke vrijspraak of de zelfverdediging. “Het slachtoffer heeft misschien geoogst wat hij had gezaaid, maar de beklaagde is twee keer in de fout gegaan. Hij heeft het mes meegenomen én had naar de politie moeten bellen in plaats van uit te halen met het mes”, besloot aanklager Van Ingelgem. “Meneer heeft een domme fout begaan die gerechtelijk moest worden gestraft.”

Vonnis op 12 september.