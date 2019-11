24 uur CrossFit voor goede doel: “Deelnemers steken tandje bij op training” Kristof De Cnodder

25 november 2019

20u28 0 Lier Dertig leden van CrossFit Lier zullen zich op 7 en 8 december 24 uur aan een stuk in het zweet werken voor het goede doel. De sporters laten zich sponsoren en staan het geld af aan de vzw To Walk Again. “Ik merk dat de deelnemers tegenwoordig op training alvast een tandje bij steken”, knipoogt CrossFit coach Raf Daems.

CrossFit is een vorm van fitness die gewichtheffen, gymnastiek en cardiotraining combineert. Aan de Kesselsesteenweg in Lier bestaat al vijf jaar een CrossFit club. De mensen van die club engageerden zich nu om voor het eerst iets te doen in het kader van de Warmste Week van Studio Brussel. Op 7 december om 12 uur ’s middags starten in totaal dertig leden aan een 24 uur durende CrossFit-marathon voor het goede doel.

“Vijf ploegen van zes personen krijgen elk uur een aantal oefeningen voorgeschoteld. Per team moet men steeds minimum aan vijfhonderd herhalingen komen”, legt Raf Daems van CrossFit Lier uit. “De groepsleden kunnen de opdrachten onderling verdelen zoals ze willen, maar sowieso moet iedereen 24 uur aan een stuk aanwezig blijven. Het wordt een behoorlijk zware opdracht, maar toch vonden we snel dertig mensen die er zich aan wilden wagen. Het samenhorigheidsgevoel binnen de club is groot.”

Momenteel zijn de deelnemers zich volop aan het voorbereiden op het evenement van 7 en 8 december. “Ik merk dat heel wat mensen tegenwoordig vaker trainen dan normaal. Het zal hen straks goed van pas komen”, glimlacht Raf Daems. “Vanzelfsprekend gaat ons coachingsteam de deelnemers tijdens onze ‘marathon’ ook goed begeleiden, zodat iedereen de dag goed door komt.”

Sponsoring

Door middel van sponsoring proberen de moedige CrossFitters geld in het laatje te brengen. “Momenteel zijn we al zeker van ongeveer duizend euro, maar we hopen dat bedrag toch nog minstens te kunnen verdubbelen”, gaat Raf Daems verder. “Tijdens de 24 uren zelf zullen we ook eten en drinken verkopen voor ons goede doel. Supporters en sympathisanten zijn dus zeker welkom om een kijkje te komen nemen.”

De ingezamelde centen zullen eind dit jaar worden overgemaakt aan To Walk Again, de door ex-triatleet Marc Herremans opgerichte vzw. To Walk Again biedt mensen met een fysieke beperking laagdrempelige en aangepaste sport- en bewegingsactiviteiten aan. “Marc Herremans is iemand die ons inspireert. De wilskracht die hij toonde nadat hij in een rolstoel belandde, is fenomenaal”, legt Raf Daems uit. “Daarnaast is To Walk Again gewoon een mooi initiatief dat we graag een duwtje in de rug willen geven.”

Sponsoren kan via www.crossfitlier.be/amrap-for-life/