22ste Paterkeskermis zet in op meer muzikale variatie Kristof De Cnodder

20 augustus 2019

16u56 1 Lier In de schaduw van de Heilig Kruiskerk in Lier vindt dit weekend de 22ste editie van Paterkeskermis plaats. “We houden grotendeels vast aan het beproefde recept, al kozen we deze keer voor iets meer variatie in onze muzikale acts”, zegt organisatrice Ester Raeymaekers.

Paterkeskermis wordt donderdag rustig op gang gebracht met een avondje ‘proeftappen’ in de feesttent aan de Ernest Staaslei. Op vrijdagnamiddag krijgen bezoekers een gratis pannenkoek bij een consumptie. ’s Avonds is er dan de officiële opening van de kermis met muzikale optredens in de tent. “Vroeger hoorde je tijdens Paterkeskermis quasi alleen Vlaamse schlagers. Die zijn er nu ook nog bij, maar we hebben ook enkele artiesten geboekt met een ander soort repertoire”, vertelt Ester Raeymaekers.

Op de affiche staat onder andere Rune, de 17-jarige zangeres uit Schriek die het goed deed in het tv-programma The Voice van Vlaanderen.

Ook op zaterdag en zondag is er muziek voorzien in de tent. Buiten staat op zaterdagnamiddag nog de traditionele reuzenstoet op het programma en zondag komen zowat 150 standhouders naar Lier voor een rommelmarkt. Meer info via www.facebook.com/paterkeskermis