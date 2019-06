21-jarige zwaargewond na aanrijding met vluchtmisdrijf in de buurt van Dancing La Rocca Tim Van der Zeypen

23 juni 2019

13u00 6 Lier Een 21-jarige man uit Antwerpen is vanochtend zwaargewond geraakt bij een aanrijding in de buurt van dancing La Rocca. De chauffeur van het voertuig sloeg op de vlucht. Hij wordt momenteel opgespoord door verschillende politiezones in de buurt.

Het ongeval gebeurde omstreeks 9.00 uur vanochtend. De twintiger was op het moment van de aanrijding aan het wandelen in de Duwijckstraat, een straat achter de Lierse dancing. Of het slachtoffer net La Rocca had bezocht, is nog niet duidelijk. Bij de aanrijding liep de jongeman uit Antwerpen ernstige verwondingen op. Hulpdiensten werden erbij gehaald en kwamen massaal ter plaatse.

Hoofd en bekken

Een ambulance en een MUG-team van het Heilig Hartziekenhuis dienden de eerste zorgen toe. Nadat de 21-jarige stabiel genoeg was om te vervoeren, werd hij overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. Volgens onze informatie liep de jongeman zware verwondingen aan het hoofd op en liep hij ook breuken op aan de bekken. Naar verluidt is er geen sprake van levensgevaar.

Vluchtmisdrijf

De chauffeur van de wagen, die betrokken was bij het ongeval, sloeg na de aanrijding op de vlucht. Dat bevestigt ook Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. “Hij wordt momenteel intensief opgespoord op basis van camerabeelden in de buurt”, vult de parketwoordvoerster aan. “Momenteel is er van de chauffeur in het voertuig nog steeds geen spoor.”

Helikopter

Vermoedelijk vluchtte de chauffeur in de richting van Antwerpen. Volgens enkele omstaanders was er een ongeziene politie-ontplooiing in de buurt van dancing La Rocca. De politie van Lier kreeg meteen ondersteuning van politiezones uit de directe omgeving, de omgeving werd uitgekamd op zoek naar de chauffeur. “Verschillende combi’s kwamen aangereden en stonden allemaal in de buurt van de dancing. Er vloog ook een politiehelikopter over”, luidt het bij een getuige.

Onduidelijkheid

Over de omstandigheden van het ongeval is nog niet veel duidelijkheid. Een getuige sprak ook nog over een discussie op de parking van La Rocca. Maar of die ruzie gelinkt kan worden aan de aanrijding, is nog niet bekend. Het slachtoffer zelf kon nog niet worden verhoord. Of het slachtoffer en de chauffeur van het voertuig elkaar kennen, is eveneens niet bekend. De politie van Lier en het Antwerpse parket zijn momenteel volop bezig met het onderzoek.