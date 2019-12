2019 is nu al recordjaar voor kringloopcentrum Opnieuw & Co Kristof De Cnodder

06 december 2019

13u48 0

2019 is nog niet ten einde, maar het is nu al een recordjaar voor kringloopcentrum Opnieuw & Co. De in 1995 in Lier opgerichte vzw zamelde in de voorbije elf maanden al zeven ton goederen in voor de tweedehandsmarkt.

“We verwerkten tot nu toe al dik 300 000 kilogram meer goederen dan in heel het voorbije jaar” zegt Koen Goemans, directeur van Opnieuw & Co. “Ik ben ongelooflijk trots dat onze activiteiten in de lift blijven zitten. Ons personeel zet zich dagelijks ontzettend hard in om herbruikbare goederen op te halen bij mensen thuis, textiel van deur tot deur op te halen en gevers met hun spullen te ontvangen in onze magazijnen.”

Onderzoek van het Nederlandse onderzoeksbureau TNO wees uit dat elke ingezamelde kilo goederen één kilo CO2-besparing oplevert. De inspanningen van Opnieuw & Co zijn dus goed voor het milieu. Het maatwerkbedrijf met vestigingen in Lier, Kessel, Duffel, Mortsel en Kontich stelt verder in totaal meer dan 430 mensen te werk en is dus ook in die zin van waarde.